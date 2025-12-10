Infortuni Inter nuova valutazione su Dumfries e Darmian in vista della Supercoppa

L'infortunio di Dumfries e Darmian rappresenta un'incognita importante per l'Inter in vista della Supercoppa. Il club valuta le condizioni dei due esterni, con Chivu che aspetta risposte per Bologna e la finale di Riyad. La fascia rimane il reparto più delicato, e le decisioni definitive influenzeranno le scelte tattiche dei nerazzurri.

Inter News 24 Infortuni Inter, il punto sui due esterni: Chivu attende risposte per Bologna e per la finale di Riyad, mentre la fascia resta il reparto più scoperto. L'emergenza sulla fascia destra continua a rappresentare il tema più delicato per la squadra di Cristian Chivu, tecnico rumeno alla guida dei nerazzurri. L'assenza simultanea di Denzel Dumfries, esterno olandese classe 1996, e di Matteo Darmian, jolly difensivo del 1989, ha costretto l'allenatore a soluzioni provvisorie nelle ultime settimane. Un quadro complicato in vista degli impegni decisivi di gennaio, tra campionato e soprattutto Supercoppa, dove l'Inter difenderà il titolo.

? #Inter, sconfitta e doppio infortunio: serata amara in #ChampionsLeague #UCL #InterLiverpool - facebook.com Vai su Facebook

Doppio stop ieri in Champions League in casa Inter Gli infortuni di Calhanoglu e Acerbi tengono in ansia Chivu, che rischia di perdere entrambi per i prossimi (e delicati) impegni di questo dicembre Vai su X

