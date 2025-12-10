Infortuni Inter nuova valutazione su Dumfries e Darmian in vista della Supercoppa
L'infortunio di Dumfries e Darmian rappresenta un'incognita importante per l'Inter in vista della Supercoppa. Il club valuta le condizioni dei due esterni, con Chivu che aspetta risposte per Bologna e la finale di Riyad. La fascia rimane il reparto più delicato, e le decisioni definitive influenzeranno le scelte tattiche dei nerazzurri.
Inter News 24 Infortuni Inter, il punto sui due esterni: Chivu attende risposte per Bologna e per la finale di Riyad, mentre la fascia resta il reparto più scoperto. L’emergenza sulla fascia destra continua a rappresentare il tema più delicato per la squadra di Cristian Chivu, tecnico rumeno alla guida dei nerazzurri. L’assenza simultanea di Denzel Dumfries, esterno olandese classe 1996, e di Matteo Darmian, jolly difensivo del 1989, ha costretto l’allenatore a soluzioni provvisorie nelle ultime settimane. Un quadro complicato in vista degli impegni decisivi di gennaio, tra campionato e soprattutto Supercoppa, dove l’Inter difenderà il titolo. 🔗 Leggi su Internews24.com
