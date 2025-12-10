Infortuni Inter non solo la sconfitta contro il Liverpool | anche la doppia tegola Acerbi e Calhanoglu I tempi di recupero potrebbero essere lunghi

L’Inter si trova ad affrontare non solo la delusione per la sconfitta contro il Liverpool, ma anche due infortuni importanti: Acerbi e Calhanoglu. Le loro condizioni preoccupano e i tempi di recupero potrebbero essere lunghi, mettendo a rischio la loro presenza nella prossima Supercoppa. La situazione si aggiunge alle difficoltà già evidenti in questa stagione nerazzurra.

Infortuni Inter, le condizioni di Acerbi e Calhanoglu potrebbero essere molto lunghi. L’obiettivo è quello di averli per la Supercoppa La sconfitta in Champions League contro il Liverpool ha lasciato un amaro in bocca all’Inter, ma la vera tegola per Cristian Chivu arriva dall’infermeria. Una raffica di infortuni dell’Inter pesantissimi rischia di compromettere le prossime . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

