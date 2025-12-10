Infortuni Inter | Chivu perde Calhanoglu e Acerbi Ma da Darmian e Dumfries arrivano…

L'articolo analizza gli infortuni che hanno colpito l'Inter dopo la sconfitta contro il Liverpool, concentrandosi sulle assenze di Calhanoglu e Acerbi, e sulle risposte positive provenienti da Darmian e Dumfries. Un quadro aggiornato sulla condizione della rosa nerazzurra e sulle possibili ripercussioni in vista delle prossime sfide.

Inter News 24 Infortuni Inter: dopo il match perso con il Liverpool Chivu perde Calhanoglu e Acerbi. Intanto però da Darmian e Dumfires arrivano.. La sconfitta di ieri sera in Champions League contro il Liverpool non ha portato solo amarezza sportiva per l’ Inter, ma anche problemi in infermeria. Come sottolinea Tuttosport, l’allenatore Cristian Chivu ha perso due pedine fondamentali nel corso della gara del Meazza: il regista turco Hakan Çalhano?lu e il difensore Francesco Acerbi, entrambi usciti per problemi muscolari. LEGGI ANCHE: Infortunio Calhanoglu, le ultime da Appiano Gentile sembrano essere confortanti Le condizioni dei due giocatori verranno valutate nei prossimi giorni, ma le loro assenze rappresentano un duro colpo per i nerazzurri, impegnati su più fronti. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Infortuni Inter: Chivu perde Calhanoglu e Acerbi. Ma da Darmian e Dumfries arrivano…

Inter Cremonese, già due forfait pesanti per Nicola: l’annuncio sugli infortuni

Inter Cremonese, solo un’assenza per i grigiorossi: il punto sugli infortuni

Infortuni Inter, quali sono le condizioni attuali di Thuram? Ecco le ultime novità

Il difensore dell'Inter, sostituito nel primo tempo per infortunio, lascia la zona mista rilasciando qualche dichiarazione sulle sue condizioni Vai su Facebook

Inter beffata da un rigore nel finale: trattenuta lieve, ingenua, di Bastoni su Wirtz, e perde Calhanoglu e Acerbi per infortuni muscolari. La Dea piega in rimonta i Blues di Maresca: assist e gol per un super De Ketelaere Vai su X

Inter, emergenza infortuni: Calhanoglu e Acerbi ko - La sfida contro il Liverpool ha presentato un conto pesante, perché due pilastri della squadra si sono ... Si legge su europacalcio.it