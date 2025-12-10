Influenza Bassetti | In ospedale 20enne con pericardite-miocardite giovani vaccinatevi
L'influenza può causare complicanze gravi e coinvolgere diversi organi, colpendo persone di tutte le età. Anche i giovani sani possono essere a rischio, come evidenziato da un caso recente di pericardite e miocardite in un 20enne in ospedale. La vaccinazione rappresenta una misura fondamentale per prevenire queste complicanze e tutelare la salute di tutti.
(Adnkronos) – L'influenza può colpire tutti gli organi e può manifestarsi in forma grave ad ogni età, non solo negli anziani e nei pazienti fragili. E' il monito rilanciato da Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell'Irccs San Martino di Genova, che racconta via social il caso di un ragazzo "di 20 anni" . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Matteo Bassetti. . Se sei allergico alle proteine dell’uovo, puoi vaccinarti per l’influenza? - facebook.com Vai su Facebook
E’ morto il paziente americano che aveva contratto il virus dell’influenza #aviaria A (H5N5), «il primo caso umano di questo sottotipo segnalato a livello globale». Occorre adeguare urgentemente le misure di sorveglianza per scongiurare una maggiore diffusio Vai su X
Influenza, Bassetti: "Tanti casi di virus in ospedale, di tipo A e B" - Iniziati dalle scuole, ora colpiscono la popolazione più anziana. Si legge su primocanale.it
