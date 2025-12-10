Infermieristica e polemiche Corso a rischio il caso in Consiglio | Se saltasse sarebbe grave

Il futuro del Corso di Laurea in Infermieristica di Ascoli è al centro di un acceso dibattito politico, con preoccupazioni sulla possibile sospensione o chiusura. La questione ha suscitato polemiche e incertezze tra studenti, docenti e amministratori, evidenziando l'importanza strategica di questa figura professionale per il sistema sanitario locale.

Le incertezze sul futuro del Corso di Laurea in Infermieristica di Ascoli arrivano al centro del dibattito politico cittadino. Le forze di opposizione (Ascoli Bene Comune, A&P e Pd) hanno infatti depositato in Consiglio un’interrogazione al sindaco Marco Fioravanti, chiedendo spiegazioni sulla possibile sospensione delle iscrizioni al primo anno per l’anno accademico 20262027. Prima firmataria dell’atto è la consigliera del Pd Manuela Marcucci, affiancata dagli altri rappresentanti dei gruppi di minoranza. L’interrogazione nasce dalle notizie diffuse l’8 dicembre, secondo cui il preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Politecnica delle Marche avrebbe avanzato l’ipotesi di bloccare l’accesso al corso ascolano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Infermieristica e polemiche. Corso a rischio, il caso in Consiglio: "Se saltasse sarebbe grave"

