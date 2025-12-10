Infantino indagato dal comitato etico della FIFA | ha violato il regolamento con il premio a Trump
Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, è sotto inchiesta da parte del comitato etico dell'organizzazione per aver violato il regolamento con il premio assegnato a Donald Trump. La denuncia, presentata dall'organizzazione FairSquare, evidenzia almeno quattro presunte violazioni delle norme di neutralità. La vicenda apre un nuovo capitolo nella gestione etica della FIFA.
L'organizzazione FairSquare ha inviato una lettera di denuncia al comitato etico della FIFA contro Infantino: avrebbe commesso "almeno quattro chiare violazioni delle regole di neutralità". 🔗 Leggi su Fanpage.it
