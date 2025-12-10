Infantino indagato dal comitato etico della FIFA | ha violato il regolamento con il premio a Trump

Fanpage.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, è sotto inchiesta da parte del comitato etico dell'organizzazione per aver violato il regolamento con il premio assegnato a Donald Trump. La denuncia, presentata dall'organizzazione FairSquare, evidenzia almeno quattro presunte violazioni delle norme di neutralità. La vicenda apre un nuovo capitolo nella gestione etica della FIFA.

L'organizzazione FairSquare ha inviato una lettera di denuncia al comitato etico della FIFA contro Infantino: avrebbe commesso "almeno quattro chiare violazioni delle regole di neutralità". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

infantino indagato comitato eticoClamoroso dall'Inghilterra: "Infantino indagato, focus su violazioni del codice etico e..." - Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Scrive corrieredellosport.it