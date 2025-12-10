Infantino accusato dal comitato etico della Fifa per il premio a Trump nel sorteggio dei Mondiali Bbc

Il comitato etico della Fifa ha accusato il presidente Gianni Infantino di aver violato le proprie regole, in relazione al premio assegnato a Donald Trump durante il sorteggio dei Mondiali 2026. L'episodio ha suscitato polemiche e approfondimenti sull'etica e la trasparenza delle decisioni prese dall'organizzazione calcistica internazionale.

La Fifa, e il presidente Gianni Infantino, sono stati accusati di aver violato le proprie regole con il premio dato al presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante il sorteggio dei Mondiali 2026. Fifa e Infantino indagati per il premio a Trump. Secondo quanto riportato dalla Bbc: Al comitato etico della Fifa è stato chiesto di indagare sul presidente Gianni Infantino, sostenendo di aver infranto le regole dell’organo di governo sulla neutralità politica in relazione a Donald Trump. Infantino ha premiato Trump al sorteggio della Coppa del Mondo 2026 a Washington Dc la scorsa settimana, e ha anche fatto un post sui social e interviste a sostegno del 79enne. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Infantino accusato dal comitato etico della Fifa per il premio a Trump nel sorteggio dei Mondiali (Bbc)

"INFANTOZZI"?!? "Ultima Ora: La FIFA potrebbe rimuovere Gianni Infantino (accusato di aver violato i codici etici della FIFA) dalla carica di presidente della FIFA per aver dato a Trump un "Premio FIFA per la Pace" inventato in diretta TV.

ULTIMA ORA: La FIFA potrebbe rimuovere Gianni Infantino dalla carica di presidente della FIFA per aver dato a Donald Trump un "Premio FIFA per la Pace" inventato in diretta TV. Il presidente della FIFA Gianni Infantino è stato accusato di aver violato i codici

