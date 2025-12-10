**Industria | Conte ' 32esimo crollo in 36 mesi governo Meloni e se non c' era Pnrr' **
Negli ultimi tre anni, l'industria italiana ha subito numerosi cali, con il 32esimo crollo della produzione in 36 mesi sotto il governo Meloni. Questa tendenza solleva interrogativi sulla tenuta del settore e sull'impatto delle politiche adottate, evidenziando anche il ruolo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) nel sostenere la ripresa economica.
Roma, 10 dic. (Adnkronos) - "Pochi minuti fa è arrivata un'altra notizia pesantissima: 32esimo crollo della produzione industriale su 36 mesi rilevati durante il Governo Meloni. Ci vuole talento!". Lo scrive sui social Giuseppe Conte. "Noi abbiamo presentato delle proposte contro il carobollette delle aziende, per incentivi all'innovazione e alle assunzioni con meno burocrazia e tasse, per spostare soldi dal Riarmo alle nostre imprese, quelle che tirano la carretta e rendono grande l'Italia. Ma il Presidente del Consiglio non ha niente da dire su questo disastro? Hanno presentato una Manovra che - per stessa ammissione del Ministero dell'Economia - ha impatto nullo sulla già misera crescita". 🔗 Leggi su Iltempo.it
UE: CONTE, 'SI PENSA SOLO A RIARMO E CI SI CHIEDE PERCHE' E' IN CRISI. Roma, 8 dic. (Adnkronos) - "Le istituzioni europee - anche in queste ore - vanno avanti con programmi per rafforzare fondi e velocizzare procedure a favore dell'industria militare, - facebook.com Vai su Facebook
Insieme a quella delle armi c'è un'altra industria che va a gonfie vele: quella delle mazzette e della corruzione, che non abbassa i tentacoli sui soldi pubblici, ma dilaga e vede raddoppiare i casi, le inchieste, gli indagati, come fotografano i numeri di Libera. La Vai su X
**Industria: Conte, '32esimo crollo in 36 mesi governo Meloni, e se non c'era Pnrr...'** - "Pochi minuti fa è arrivata un'altra notizia pesantissima: 32esimo crollo della produzione industriale su 36 mesi rilevati durante il Governo Meloni. Scrive iltempo.it
Imu, la mappa delle città più e meno care in vista del saldo del 16 dicembre. In cima Roma (3.500 euro ... ilfattoquotidiano.it
Milan-Sassuolo, arbitro Crezzini: ecco i precedenti con le due squadre. Al VAR… pianetamilan.it
”Ho esagerato”. La famosa cantante italiana cerca il fidanzato sull’app di incontri, ma finisce malissimo tvzap.it
“Ornella Vanoni? Nessuno in grado di prendere il suo posto. Per me si è fermato tutto a Giorgia e Carmen ... ilfattoquotidiano.it
Medicina, secondo appello dopo il “semestre filtro”. In Statale solo in cento hanno accettato i voti del ... ilgiorno.it
Disagio socio-economico 2021: la nuova mappa ISTAT delle città italiane puntomagazine.it