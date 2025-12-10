Indonesia e Sri Lanka le alluvioni provocano un disastro che non fa notizia o quasi in Occidente

Le recenti alluvioni in Indonesia e Sri Lanka hanno causato oltre 1.600 vittime, ma i media occidentali dedicano loro scarsa attenzione. Questo disastro naturale, che ha devastato intere comunità, evidenzia come alcune tragedie vengano ignorate o sottovalutate a livello internazionale.

(Adnkronos) – Oltre 1.600 morti per le alluvioni in Indonesia e Sri Lanka non bastano per fare notizia. O, almeno, per avere in Occidente l'attenzione che meriterebbe un disastro che sta assumendo proporzioni epocali. Guardando ai numeri e ai danni prodotti dai fenomeni violentissimi che si sono accaniti sul Sudest asiatico, tra la fine di .

Esteri? Asia: Molte tempeste hanno interessato nei giorni scorsi il Sud Est Asiatico, causando un migliaia di morti tra Indonesia ( 505), Sri Lanka ( 334), Thailandia ( 267, - 267 in Thailand, India e Malaysia 6. Credit: @WeatherMonitors - facebook.com Vai su Facebook

