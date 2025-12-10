Incredibile nel Salento | ricercato si camuffa da statua del presepe Ma poi finisce male
Nel cuore del Salento, un presepe di Galatone ha attirato l'attenzione con una scena insolita: un uomo si camuffa da statua del presepe. Ma ciò che sembrava un'operazione artistica ha preso una piega inaspettata, trasformando un semplice allestimento natalizio in una vicenda surreale e sorprendente, destinata a rimanere impressa tra i racconti di questo Natale.
A Galatone, nel cuore del Salento, un tranquillo presepe installato in piazza si è trasformato in una scena surreale destinata a diventare uno dei racconti più singolari di questo Natale. Tra pastori, Re Magi e la Natività, i cittadini hanno notato una presenza che stonava: una figura che, a differenza delle altre, sembrava muoversi. Le voci tra i passanti hanno iniziato a rincorrersi — «C'è una statua che si muove» — e qualcuno ha subito puntato lo smartphone per immortalare l'insolita apparizione. A fare chiarezza è stato direttamente il sindaco, Flavio Filoni, il primo ad accorgersi che quel “pastore vivente” aveva qualcosa di troppo realistico. 🔗 Leggi su Iltempo.it
