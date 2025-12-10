Incontro tra il leader NdC Mastella e il consigliere metropolitano Marrazzo | E’ una risorsa preziosa della nostra area politica
Il leader di NdC Mastella ha incontrato il consigliere metropolitano Marrazzo, definendolo una risorsa preziosa per l’area politica moderata nella provincia di Napoli e oltre. L’incontro ha segnato l’inizio di una collaborazione volta a rafforzare il centro e promuovere un orientamento moderato nel panorama regionale.
Tempo di lettura: < 1 minuto “Con il consigliere della Città Metropolitana di Napoli Mimmo Marrazzo ho avuto, stamane, un eccellente incontro che costituisce l’abbrivio di una collaborazione politica finalizzata a potenziare l’area di centro e di orientamento moderato nella provincia partenopea e su tutto il territorio regionale. L’apporto di Marrazzo alla nostra lista nel collegio napoletano, dove ha raccolto quasi 5mila voti di preferenza, è stato notevole e considero la sua figura politica una risorsa preziosa”, lo scrive in una nota il leader NdC Clemente Mastella a seguito di un colloquio con il consigliere della Città metropolitana di Napoli Domenico Marrazzo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Incontro di confronto e condivisione con John Deere Nei giorni scorsi abbiamo avuto il piacere di ospitare la delegazione della Senior Leadership di John Deere – Regione 2, guidata da John Thomassen (VP Sales & Marketing), insieme a Richard Johnso - facebook.com Vai su Facebook
Incontro tra la leader del #KMT e #XiJinping ? Rumores of meeting between Cheng Li-wun and Xi Jinping? Scopri di più/Read more linkedin.com/posts/osservat… Vai su X
NdC, incontro tra Mastella e il consigliere metropolitano Marrazzo: “È una risorsa preziosa della nostra area politica” - “Con il consigliere della Città Metropolitana di Napoli Mimmo Marrazzo ho avuto, stamane, un eccellente incontro che costituisce l’abbrivio di una collaborazione politica finalizzata a potenziare l’ar ... Scrive msn.com
Nick Kyrgios verso la Battaglia dei Sessi: “Sabalenka è molto pericolosa, sarà dura per me” oasport.it
Cucina italiana patrimonio Unesco, La Mantia: “Timballo di anelletti piatto che celebra riconoscimento” lapresse.it
Ferrara intitolerà uno spazio pubblico alla memoria di Sergio Ramelli ilgiornale.it
Il più famoso sito porno svela dati e abitudini degli italiani, anche delle donne. Non mancano le sorprese milleunadonna.it
Al Consiglio d'Europa una proposta per rendere il modello Albania conforme al diritto internazionale ilfoglio.it
Netflix, l’indiscrezione: voleva comprare Disney prima di concentrarsi su Warner Bros movieplayer.it