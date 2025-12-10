Incontro tra il leader NdC Mastella e il consigliere metropolitano Marrazzo | E’ una risorsa preziosa della nostra area politica

"Con il consigliere della Città Metropolitana di Napoli Mimmo Marrazzo ho avuto, stamane, un eccellente incontro che costituisce l'abbrivio di una collaborazione politica finalizzata a potenziare l'area di centro e di orientamento moderato nella provincia partenopea e su tutto il territorio regionale. L'apporto di Marrazzo alla nostra lista nel collegio napoletano, dove ha raccolto quasi 5mila voti di preferenza, è stato notevole e considero la sua figura politica una risorsa preziosa", lo scrive in una nota il leader NdC Clemente Mastella a seguito di un colloquio con il consigliere della Città metropolitana di Napoli Domenico Marrazzo.

