Incontro ' Calvino together | una storia di Natale'

Il 13 dicembre, via Leucatia si trasforma in un luogo di magia con l'incontro 'Calvino Together: una storia di Natale'. Dalle 15:30 alle 18:30, bambini e famiglie sono invitati a vivere un pomeriggio ricco di luci, laboratori e musica, con l'opportunità di incontrare Babbo Natale e consegnargli le proprie letterine.

Le Città Invisibili – Viaggio letterario e sonoro Si è svolto l’evento dedicato all’opera di Italo Calvino, un incontro tra musica, voce narrante e suggestioni artistiche che ha accompagnato il pubblico in un percorso ricco di emozioni e atmosfere immaginifiche. Vai su Facebook