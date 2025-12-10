Incontro ' Calvino together | una storia di Natale'

Cataniatoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 13 dicembre, via Leucatia si trasforma in un luogo di magia con l'incontro 'Calvino Together: una storia di Natale'. Dalle 15:30 alle 18:30, bambini e famiglie sono invitati a vivere un pomeriggio ricco di luci, laboratori e musica, con l'opportunità di incontrare Babbo Natale e consegnargli le proprie letterine.

Sabato 13 dicembre appuntamento in via Leucatia 141 dalle 15:30 alle 18:30 per un pomeriggio di magia! Tra luci, laboratori e musica, ogni bambino potrà incontrare Babbo Natale e consegnargli la sua letterina. L'evento è rivolto a tutti i bimbi dell'Istituto Calvino ed alle loro famiglie. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

Alberto angela curiosità sorprendentiche forse non conosci sul rapimento la scuola i figli e la moglie - Zazoom Social News

Le storie di animali che vediamo sui social spesso non sono vere | tranne quella del procione ubriaco - Zazoom Social News