Incontra una escort viene rapinato da un uomo nascosto sotto al letto e lo difende in tribunale | Fermiamo il processo
Un cliente di un'escort, coinvolto in un procedimento giudiziario, ha chiesto di interrompere il processo, dichiarando di voler chiudere la vicenda. La scena si è svolta oggi, 10 dicembre, nel tribunale di Torino, dove l'uomo ha espresso chiaramente il desiderio di non proseguire oltre, dopo aver raccontato un episodio di rapina e di aver difeso l'escort in aula.
“Basta così, giudici: non voglio andare oltre, finiamola qui”. Evidentemente imbarazzato, il cliente di una escort usa queste parole oggi, 10 dicembre, al tribunale di Torino. Prova a sottrarsi al suo dovere di testimoniare nel processo in cui la donna e un amico di lei, entrambi sulla quarantina. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
