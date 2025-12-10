Incidente tra due auto ai piedi del cavalcavia del Ghisallo | diverse ambulanze sul posto

Milanotoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente tra due auto si è verificato in viale Alcide De Gasperi, ai piedi del cavalcavia del Ghisallo a Milano. Sul posto sono intervenute diverse ambulanze e le autorità stanno gestendo la situazione. Il bilancio provvisorio indica tre feriti coinvolti nello scontro.

È di tre feriti il bilancio di un incidente tra due auto in viale Alcide De Gasperi, ai piedi del cavalcavia del Ghisallo, a Milano. Venti minuti prima delle 14 di mercoledì è arrivata la richiesta di soccorso al 118. L'incidenteSul posto dell'incidente l'Agenzia regionale emergenza urgenza ha. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

