Incidente sul lavoro nel Milanese | tre operai travolti da una frana in uno scavo

Milanotoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì pomeriggio a Bareggio, nel Milanese, si è verificato un incidente sul lavoro durante uno scavo. Tre operai sono rimasti coinvolti a causa di una frana, con dettagli ancora in fase di aggiornamento. L'evento desta preoccupazione e sottolinea l'importanza delle misure di sicurezza nei cantieri.

Un incidente sul lavoro si è verificato mercoledì pomeriggio a Bareggio, nel Milanese, dove secondo le prime informazioni tre operai sono rimasti coinvolti in un cedimento dentro lo scavo di un cantiere. Nessuno dei tre risulta grave. È accaduto poco dopo le 15 in via Fratelli Girotti, dove sono. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

