Incidente sul lavoro nel Milanese | tre operai travolti da una frana in uno scavo

Mercoledì pomeriggio a Bareggio, nel Milanese, si è verificato un incidente sul lavoro durante uno scavo. Tre operai sono rimasti coinvolti a causa di una frana, con dettagli ancora in fase di aggiornamento. L'evento desta preoccupazione e sottolinea l'importanza delle misure di sicurezza nei cantieri.

Un incidente sul lavoro si è verificato mercoledì pomeriggio a Bareggio, nel Milanese, dove secondo le prime informazioni tre operai sono rimasti coinvolti in un cedimento dentro lo scavo di un cantiere. Nessuno dei tre risulta grave. È accaduto poco dopo le 15 in via Fratelli Girotti, dove sono. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Odio social contro la Fiorentina . Minacce anche ai figli dei calciatori - Zazoom Social News

Premiate otto imprese al femminile - Zazoom Social News

Incidente sul lavoro a Nova Milanese, operaio caduto da 3 metri, ricoverato al San Gerardo - Un incidente sul lavoro questo pomeriggio a Nova Milanese ha provocato il ferimento di un operaio di 28 anni. Secondo ilnotiziario.net

Grave incidente in autostrada nel Milanese: ci sono anche due bambini tra i feriti, coda chilometrica - Nel primo pomeriggio di martedì, diversi veicoli si sono scontrati nel tratto tra l'uscita Binasco e la Barriera Milano Ovest. Si legge su milanotoday.it

Si conclude stasera, su Rai1, la serie che affronta il tema della sicurezza sul lavoro attraverso le vicende di un ispettore del lavoro, “L’altro ispettore” con Alessio Vassallo. Mimmo continuerà a cercare la verità sulla morte di suo padre, vittima di un incidente sul Vai su Facebook