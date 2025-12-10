Incidente stradale investe pedone sulle strisce | 80enne in ospedale

Un incidente stradale si è verificato a Brugherio, dove un'auto ha investito un pedone mentre attraversava le strisce pedonali. L'episodio, avvenuto poco prima delle 11 di ieri, martedì 9 dicembre, tra via Angelo Cazzaniga e Paolo Cazzaniga, ha coinvolto un uomo di 80 anni, che è stato trasportato in ospedale.

Investe un pedone mentre attraversava la strada in prossimità delle strisce pedonali. L’incidente è successo poco prima delle 11 di ieri, martedì 9 dicembre, a Brugherio tra via Angelo Cazzaniga e Paolo Cazzaniga.I fattiStando alle informazioni finora emerse, alla guida c’era un 78enne di Cologno. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

