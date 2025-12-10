Incidente spaventoso in Italia ribaltato tir pieno di trucioli di ferro Strade chiuse tutto bloccato

Un grave incidente si è verificato in Friuli, coinvolgendo un tir carico di trucioli di ferro che si è improvvisamente ribaltato lungo la strada regionale 463. La scena ha causato la chiusura di strade e blocchi al traffico, creando disagi e preoccupazione tra i residenti e le autorità locali.

Incidente shock in Friuli, dove un tir carico di trucioli di ferro si è improvvisamente ribaltato lungo la strada regionale 463. L'episodio, accaduto presso la rotatoria di bivio Coseat a Codroipo, ha causato il blocco totale della circolazione, lasciando il traffico completamente paralizzato e richiedendo un massiccio intervento dei soccorsi. La situazione si è presentata subito molto delicata, sia per la presenza del materiale disperso sia per il rischio di ulteriori incidenti.

