Incidente nel laboratorio di chimica in una scuola | flaconi di acido cadono da una mensola e generano vapori Scuola evacuata due alunne sottoposte a controllo medico

Un incidente nel laboratorio di chimica di una scuola in Sardegna ha causato l'evacuazione dell'edificio. Flaconi di acido sono caduti da una mensola, rilasciando vapori potenzialmente nocivi. Due alunne sono state portate in ospedale per controlli medici. L'episodio ha suscitato preoccupazione e richiesto l'intervento delle squadre di emergenza.

Emergenza in un istituto scolastico in Sardegna. Una mensola all'interno di un armadio del laboratorio di chimica si è rotta provocando la caduta di alcuni contenitori di sostanze acide. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Incidente durante una lezione di chimica: evacuato istituto scolastico di Iglesias - L'istituto ha comunicato che le attività didattiche riprenderanno regolarmente domani ... Lo riporta cagliaripad.it