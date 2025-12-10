Incidente mortale a Trastevere caccia al pirata della strada | scappato l'uomo che ha ucciso Roberto Sabbatini

Un grave incidente mortale si è verificato a Trastevere alle prime ore del mattino, causando la morte di Roberto Sabbatini. L'automobilista coinvolto, responsabile dello schianto, è fuggito a piedi dopo l'impatto. La polizia è attualmente impegnata nella caccia al pirata della strada, ancora ricercato.

A provocare lo schianto alle 4.30 della mattina a Trastevere in cui ha perso Roberto Sabbatini sarebbe stato il conducente dell'automobile che, dopo lo scontro, è scappato a piedi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Roma, incidente a Porta Portese: uccide un corriere e fugge lasciando l'amico intrappolato nell'auto. Roberto Sabbatini muore a 67 anni, caccia al pirata - In via Ettore Rolli si è schiantato con una Mercedes lanciata come un proiettile, che l'ha ucciso ... Si legge su ilgazzettino.it