Incidente mortale a Trastevere caccia al pirata della strada | scappato l'uomo che ha ucciso Roberto Sabbatini
Un grave incidente mortale si è verificato a Trastevere alle prime ore del mattino, causando la morte di Roberto Sabbatini. L'automobilista coinvolto, responsabile dello schianto, è fuggito a piedi dopo l'impatto. La polizia è attualmente impegnata nella caccia al pirata della strada, ancora ricercato.
A provocare lo schianto alle 4.30 della mattina a Trastevere in cui ha perso Roberto Sabbatini sarebbe stato il conducente dell'automobile che, dopo lo scontro, è scappato a piedi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
L'incidente mortale, poi la fuga. Così è morto Roberto - facebook.com Vai su Facebook
Bimba di 3 mesi travolta da un’auto sull’A5, l’incidente mortale provocato da un furgone che poi è fuggito Vai su X
Roma, incidente a Porta Portese: uccide un corriere e fugge lasciando l'amico intrappolato nell'auto. Roberto Sabbatini muore a 67 anni, caccia al pirata - In via Ettore Rolli si è schiantato con una Mercedes lanciata come un proiettile, che l'ha ucciso ... Si legge su ilgazzettino.it
Chi sono i figli di Iginio Massari, Deborah e Nicola: “Hanno la pasticceria nel sangue, insieme sono una ... metropolitanmagazine
Arbitro Genoa Inter, designato il fischietto ufficiale per l’imminente sfida al Ferraris contro la squadra di ... internews24.com
Cucina italiana patrimonio Unesco dell’umanità, vale 70 miliardi all’anno quifinanza.it
Nikita Perotti su Andrea Delogu: “Non escludo che possa trasformarsi in altro” ildifforme.it
Da Agenas la classifica dei migliori ospedali italiani: sotto osservazione cure oncologiche e tempestività notizie.com
"Anche in casa si possono provare emozioni forti": lo spettacolo al femminile tra matriarcato e psicanalisi ... amica.it