Incidente in via Santa Maria a Cubito | necessari controlli straordinari del territorio

Ennesimo incidente a Qualiano, continua l’escalation a pochi giorni dall’ultimo scontro stradale. Un incidente si è verificato nella mattinata in via Santa Maria a Cubito, nei pressi del distributore di benzina EniLive di Marrazzo. L’automobilista coinvolto è stato estratto con difficoltà dall’abitacolo, a causa delle deformazioni riportate dal veicolo. La persona alla guida ha riportato contusioni e un forte spavento, ma le sue condizioni non destano particolare preoccupazione. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno provveduto ai rilievi per chiarire la dinamica dell’accaduto e garantire la sicurezza della zona. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it