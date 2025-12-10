Incidente in via Santa Maria a Cubito | necessari controlli straordinari del territorio
Un nuovo incidente si è verificato questa mattina in via Santa Maria a Cubito, a Qualiano, nei pressi del distributore EniLive di Marrazzo. L'episodio si inserisce in un contesto di crescente preoccupazione per la sicurezza stradale nella zona, rendendo necessari controlli straordinari del territorio per prevenire ulteriori eventi simili.
Ennesimo incidente a Qualiano, continua l’escalation a pochi giorni dall’ultimo scontro stradale. Un incidente si è verificato nella mattinata in via Santa Maria a Cubito, nei pressi del distributore di benzina EniLive di Marrazzo. L’automobilista coinvolto è stato estratto con difficoltà dall’abitacolo, a causa delle deformazioni riportate dal veicolo. La persona alla guida ha riportato contusioni e un forte spavento, ma le sue condizioni non destano particolare preoccupazione. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno provveduto ai rilievi per chiarire la dinamica dell’accaduto e garantire la sicurezza della zona. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
