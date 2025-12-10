Incidente in tangenziale a Rivoli | tir perde un carico di lastre di pietra circolazione paralizzata

Un incidente in tangenziale a Rivoli ha causato la perdita di un carico di lastre di pietra da parte di un tir in viaggio verso nord. L’incidente, avvenuto questa mattina, ha provocato il caos nel traffico, paralizzando la circolazione sulla tangenziale sud e creando disagi per gli automobilisti in transito.

Traffico nel caos in tangenziale sud nella mattinata di oggi, mercoledì 10 dicembre 2025, a causa della perdita di carico da parte di un tir che viaggiava in direzione nord Milano-Aosta e che trasportava lastre di pietra all'altezza dello svincolo IV Novembre, sul territorio comunale di Rivoli. I. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Incidente sulla Tangenziale di Napoli, due morti: moto si schianta contro le barriere

Tragico incidente in Tangenziale: due persone volano dalla moto e muoiono sul colpo

Napoli, tragedia in Tangenziale: coppia muore dopo incidente in moto

L'incidente all'altezza dello svincolo nord della Tangenziale ha visto coinvolte una Ford e una Toyota: sul posto lo staff del 118, i Vigili del Fuoco egli agenti della Polizia Locale. Vai su Facebook

#Viabilità | #Incidente | Tangenziale Est ? Incidente risolto, strada riaperta al traffico ? San Giovanni @Emergenza24 | #Lucevere Vai su X

Incidente in tangenziale a Rivoli: tir perde un carico di lastre di pietra, circolazione paralizzata - Traffico nel caos in tangenziale sud nella mattinata di oggi, mercoledì 10 dicembre 2025, a causa della perdita di carico da parte di un tir che viaggiava in direzione nord Milano- Lo riporta torinotoday.it