Incidente in autostrada persona incarcerata | attivata la chiusura automatica
Un incidente si è verificato oggi pomeriggio sull'autostrada A4 tra Portogruaro e San Stino, in direzione Venezia. Tre persone sono rimaste coinvolte, con una di esse rimasta intrappolata tra le lamiere di un mezzo pesante. È stata attivata la chiusura automatica del tratto per consentire le operazioni di soccorso.
Una persona “incarcerata” tra le lamiere di un mezzo pesante: tre quelli coinvolti in totale nell'incidente alle 15 di oggi, mercoledì 10 dicembre, accaduto sul tratto di autostrada A4 tra Portogruaro e San Stino, in direzione Venezia.La risulta ferita risultava cosciente. Immediatamente il. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Incidente sulla A4 all’altezza di Novara: quattro morti/ Video: un’auto è entrata in autostrada in contromano - Gravissimo incidente sulla A4 all'altezza di Novara Est: un 70enne ha imboccato l'autostrada contromano, cagionando la morte di quattro persone È un bilancio drammatico e gravissimo quello che arriva ... Scrive ilsussidiario.net
Auto contromano sulla A4 Torino-Milano, 4 morti e un ferito in uno scontro frontale - È di quattro morti e una ferita grave il bilancio del tragico incidente stradale avvenuto questa mattina sull’autostrada A4 Torino- Lo riporta tg24.sky.it
ATTENZIONE [10.12-15:00] #INCIDENTE #autostrada #A28 #Portogruaro - #Conegliano in direzione #A4 allacciamento chiuso a BIVIO #A28 #A4 verso #Torino Code sulla #A4 PRESTARE MASSIMA ATTENZIONE SEGNALATI BANCHI DI NEBBIA Vai su X
Attenzione, incidente in autostrada A21 in direzione Brescia all'altezza di Castelvetro Piacentino - facebook.com Vai su Facebook
