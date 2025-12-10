Incidente all' incrocio tra Cassia sud e strada Ponte Sodo a Viterbo

Mercoledì 10 dicembre, intorno alle 19, si è verificato un incidente all'incrocio tra Cassia Sud e Strada Ponte Sodo a Viterbo. Lo scontro, avvenuto tra due auto, ha causato disagi alla viabilità locale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza e gestire la situazione.

Lo scontro avrebbe coinvolto due auto ed è avvenuto intorno alle 19 di mercoledì 10 dicembre. Sul posto è intervenuta la polizia locale che ha effettuato gli accertamenti e i rilievi del caso necessari per ricostruire le cause

