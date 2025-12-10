Incidente ad Airuno tre persone coinvolte e soccorsi urgenti in azione

Un incidente si è verificato ad Airuno, coinvolgendo tre persone, tra cui un bambino. L'incidente, avvenuto poco prima delle 17 di mercoledì 10 dicembre lungo via Statale, ha provocato l'intervento urgente dei soccorsi. La collisione tra due veicoli si è verificata nei pressi del Garden Orchidea, generando preoccupazione tra i residenti.

Paura per un incidente ad Airuno con tre persone coinvolte, tra cui un bambino. Poco prima delle 17 di oggi, mercoledì 10 dicembre, si è infatti verificato un violento schianto tra due auto lungo via Statale, non lontano dal Garden Orchidea. L'allarme ai soccorsi è scattato in codice rosso. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Con la moto contro un' auto spavento per un 70enne a Olginate - Zazoom Social News

Incidente ad Airuno, tre persone coinvolte e soccorsi urgenti in azione - Poco prima delle 17 di oggi, mercoledì 10 dicembre, si è infatti verificato un violento schianto tra due auto lungo via ... Segnala leccotoday.it

Un nuovo servizio in tv dopo la sentenza del Tribunale di Lecco che condanna la trasmissione a risarcire con 100mila euro l’ex amministratrice di sostegno del ricchissimo professore di Airuno finito in una Rsa dove poi è morto. L’inviata: “Calpestata la sua lib Vai su Facebook