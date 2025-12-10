Incidente a Bologna non ce l' ha fatta il 36enne di Sassano | lutto nel Vallo di Diano

Un grave incidente ha colpito Bologna, portando alla tragica perdita di Walter Femminella, 36 anni di Sassano. Trasportato d'urgenza all'Ospedale Maggiore, il giovane non è riuscito a superare le ferite riportate, lasciando un vuoto nel Vallo di Diano. La notizia ha suscitato dolore e cordoglio nella comunità locale.

È deceduto all'Ospedale Maggiore di Bologna Walter Femminella, 36enne originario di Sassano e residente nella provincia bolognese. L'uomo era ricoverato da tre giorni nel nosocomio in seguito a un incidente avvenuto sabato scorso a Molinella.La dinamicaSecondo la ricostruzione, la vittima stava. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

