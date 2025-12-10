Incendio simulato su un peschereccio | esercitazione antincendio al porto

Mercoledì 10 dicembre, il porto di Santa Margherita Ligure ha ospitato un'importante esercitazione antincendio su un peschereccio. L'evento, organizzato dall’Ufficio circondariale marittimo della guardia costiera, ha coinvolto diverse squadre per testare le procedure di emergenza e migliorare la sicurezza in ambito portuale.

Nella mattinata di mercoledì 10 dicembre si è svolta al porto di Santa Margherita Ligure una complessa esercitazione antincendio organizzata e coordinata dall'Ufficio circondariale marittimo guardia costiera di Santa Margherita Ligure.

Un incendio divampato su un peschereccio, il "Nuova Maria Immacolata", col soccorso ad un uomo. È lo scenario simulato in un'attività addestrativa organizzata nel porto di...

