incendio nello stabilimento di la doria nel salernitano un operaio ferito

Un incendio ha interessato lo stabilimento La Doria ad Angri, nel Salernitano, specializzato in conserve di pomodori e legumi. L’incidente ha causato il ferimento di un operaio e ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. La situazione è sotto controllo, mentre le autorità stanno valutando le cause dell’incendio e le eventuali conseguenze.

Un incendio si è sviluppato nello stabilimento La Doria – azienda specializzata in conserve di pomodori e legumi – ad Angri, in provincia di Salerno. Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco ma uno degli operai sarebbe rimasto ferito e trasportato in ospedale. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, da Nocera e Sarno: l'incendio ha visto inizialmente coinvolte le due torri evaporative e quando sono arrivati i pompieri, gli operai addetti all'antincendio stavano già intervenendo per spegnere le fiamme che avevano interessato anche un motore di raffreddamento.

