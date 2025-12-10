Incendio in appartamento persone all' ospedale

Un incendio si è sviluppato in un appartamento di Noale, nel secondo piano di una palazzina in via Matteotti. L'intervento tempestivo dei vigili del fuoco, arrivati alle 13.45 di mercoledì 10 dicembre, ha permesso di contenere le fiamme e soccorrere le persone coinvolte. È il secondo incendio nella stessa zona in pochi giorni.

Ancora un incendio in appartamento, il secondo a Noale in pochi giorni: alle 13.45 di mercoledì 10 dicembre i vigili del fuoco sono intervenuti in via Matteotti, per il rogo divampato in un appartamento al secondo piano. Sono arrivate le squadre della centrale di Mestre, con l'autobotte e. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Incendio in un appartamento a Ferrara ustionato un 65enne | è grave - Zazoom Social News

Incendio in appartamento del Napoletano | muore una donna - Zazoom Social News

Incendio in una palazzina, ustionato il proprietario dell'appartamento in fiamme. Evacuate sei persone - Un incendio è divampato, nella tarda serata di ieri, 9 dicembre, in un appartamento al secondo piano ... Lo riporta msn.com

San Canzian, 63enne ustionato nell'incendio del suo appartamento - Ha riportato lesioni ale vie aeree ed è stato accolto all'ospedale di Cattinara. Da rainews.it

Incendio in appartamento a San Canzian d'Isonzo: ustionato e intossicato un uomo, evacuate 6 persone --> https://www.nordest24.it/incendio-appartamento-san-canzian-d-isonzo-evacuati-e-ferito - facebook.com Vai su Facebook

Principio di incendio in un appartamento a Locarno Vai su X