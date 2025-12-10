Incendio e inquinamento al porto di Viareggio ma è solo un’esercitazione | ecco come è andata

Il porto di Viareggio ha ospitato un’esercitazione che ha simulato un incendio a bordo di una nave, un’intossicazione e uno sversamento inquinante in mare. L’evento, svoltosi il 10 dicembre 2025, ha coinvolto le operazioni di emergenza e di sicurezza, permettendo di testare le procedure di intervento in situazioni critiche senza rischi reali.

Viareggio, 10 dicembre 2025 – Niente paura: l’ incendio a bordo della nave a motore Steel, all’ormeggio alla banchina Lusben del porto di Viareggio, l’intossicazione di una persona e lo sversamento inquinante in mare erano tutte parte di una esercitazione. Si è svolta questa mattina, sotto il coordinamento della sala operativa della Guardia Costiera di Viareggio, l’esercitazione antincendio e antinquinamento portuale. L’esercitazione ha visto impegnati il personale della Capitaneria di porto di Viareggio, compresa la motovedetta di soccorso CP813, un mezzo terrestre dei vigili del fuoco, la polizia locale e un’autoambulanza del 118, chiamati a intervenire dopo che l’equipaggio della nave ha simulato di non riuscire a domare l’incendio con le risorse di bordo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Incendio e inquinamento al porto di Viareggio, ma è solo un’esercitazione: ecco come è andata

