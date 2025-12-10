Inaugurato il Parco delle Connessioni Un’area avventura inclusiva per tutti

È stato inaugurato ieri il Parco delle Connessioni ad Arezzo, un'area avventura inclusiva realizzata dal liceo

AREZZO È stato inaugurato ieri il Parco delle Connessioni, il nuovo parco avventura inclusivo del liceo "Piero della Francesca", pensato per essere uno spazio senza barriere e senza limiti. Un luogo che trasforma il gioco e lo sport in occasioni di libertà e incontro, dove le differenze non separano ma diventano una ricchezza condivisa. L’installazione sorge all’interno del Giardino dell’Incontro e delle Idee, nato negli anni della pandemia per restituire alla scuola spazi di relazione autentica: oggi quel percorso educativo trova la sua "ciliegina sulla torta" in un’area che vuole essere patrimonio di tutta la comunità. 🔗 Leggi su Lanazione.it