Inaugurati i nuovi spazi dell' asilo nido ' Pepito' a Faenza | potrà ospitare 15 bambini in più
Mercoledì è stato inaugurato l’ampliamento del nido d’infanzia 'Pepito' a Faenza, che ora dispone di nuovi spazi per accogliere 15 bambini in più. L’intervento, situato in via Laghi 71, rafforza il ruolo di punto di riferimento per le famiglie della zona, offrendo ambienti più ampi e moderni dedicati alla prima infanzia.
