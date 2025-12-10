Inaugurati i nuovi spazi dell' asilo nido ' Pepito' a Faenza | potrà ospitare 15 bambini in più

Ravennatoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì è stato inaugurato l’ampliamento del nido d’infanzia 'Pepito' a Faenza, che ora dispone di nuovi spazi per accogliere 15 bambini in più. L’intervento, situato in via Laghi 71, rafforza il ruolo di punto di riferimento per le famiglie della zona, offrendo ambienti più ampi e moderni dedicati alla prima infanzia.

Mercoledì è stato inaugurato l’intervento di ampliamento del Nido d’Infanzia "Pepito" di via Laghi 71, uno dei punti di riferimento per le famiglie della zona. Si tratta di un complesso progetto di riqualificazione funzionale, messa in sicurezza sismica e ampliamento dei precedenti spazi. L'opera. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

