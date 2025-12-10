Inaugurata la sala dell' Inno di Mameli | una stanza immersiva dedicata al canto degli italiani

Mercoledì 10 dicembre, al Museo del Risorgimento di Genova, è stata inaugurata la “Sala dell’Inno”, uno spazio immersivo dedicato all’Inno di Mameli. Questa nuova area offre ai visitatori un’esperienza coinvolgente e educativa, celebrando il patrimonio musicale e storico italiano.

È stata inaugurata mercoledì 10 dicembre, al Museo del Risorgimento di Genova, la "Sala dell'Inno", la nuova stanza immersiva dedicata all'Inno di Mameli.Nell'ambito delle Giornate Mameliane, il Museo del Risorgimento di Genova compie un passo decisivo nel suo percorso di rinnovamento, attraverso.

Nuova sala immersiva per l'inno di Mameli al Museo del Risorgimento di Genova. E dal 2026 il Museo sarà gratis - Una nuova esperienza multisensoriale e inclusiva dedicata all'Inno di Mameli: è la "Sala dell'inno" inaugurata questa alle 12.