Inaugurata la sala dell' Inno di Mameli | una stanza immersiva dedicata al canto degli italiani

Genovatoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 10 dicembre, al Museo del Risorgimento di Genova, è stata inaugurata la “Sala dell’Inno”, uno spazio immersivo dedicato all’Inno di Mameli. Questa nuova area offre ai visitatori un’esperienza coinvolgente e educativa, celebrando il patrimonio musicale e storico italiano.

