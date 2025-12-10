Inaugurata a Cividale la mostra 7 mari e 21 tempi verbali Grammatica di cammino e permanenza

A Cividale del Friuli è stata inaugurata la mostra fotografica “7 mari e 21 tempi verbali. Grammatica di cammino e permanenza” presso il Curtîl di Firmine in via Alessandro Manzoni 4. L’esposizione propone uno sguardo originale attraverso immagini che esplorano i temi della navigazione e del tempo, offrendo un percorso visivo tra mari e linguaggi.

