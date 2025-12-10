In Un posto al sole l’epopea della pensione di Raffaele sembra finalmente rientrare

Si era capito dal primo istante che doveva succedere. Ed è successo: al primo odore di femmina, Edoardo ha tradito Clara. Davvero con la prima che gliel’ha fatta annusare. E certamente Clara non se lo meritava dopo tutto ciò che ha fatto e continua a fare, avendo rinunciato a tutta la sua vita per lui, prima da latitante e poi da protetto. E anche lui sembrava amarla e rispettarla. Pronto ad ammazzare chiunque per lei. E poi alla prima che passa. E certamente ora Damiano lo scoprirà e inizieranno le tarantelle. Mentre Mariella ha scoperto il piano di Bice per scucire denaro al comandante. E anche qui ci sarà da ridere! L’epopea della pensione di Raffaele invece sembra finalmente rientrare. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

