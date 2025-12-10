In Un posto al sole l’epopea della pensione di Raffaele sembra finalmente rientrare
Si era capito dal primo istante che doveva succedere. Ed è successo: al primo odore di femmina, Edoardo ha tradito Clara. Davvero con la prima che gliel’ha fatta annusare. E certamente Clara non se lo meritava dopo tutto ciò che ha fatto e continua a fare, avendo rinunciato a tutta la sua vita per lui, prima da latitante e poi da protetto. E anche lui sembrava amarla e rispettarla. Pronto ad ammazzare chiunque per lei. E poi alla prima che passa. E certamente ora Damiano lo scoprirà e inizieranno le tarantelle. Mentre Mariella ha scoperto il piano di Bice per scucire denaro al comandante. E anche qui ci sarà da ridere! L’epopea della pensione di Raffaele invece sembra finalmente rientrare. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Un Posto al Sole: volto storico lascia Palazzo Palladini, piangono tutti - Uno dei volti simbolo della soap partenopea sta per lasciare Palazzo Palladini. Riporta diregiovani.it
Anticipazioni Un posto al sole, puntata 26 novembre 2025/ Raffaele va in pensione? - Anticipazioni Un posto al sole, puntata del 26 novembre 2025: Raffaele va in pensione? Secondo ilsussidiario.net
I dubbi di Rosa su Edoardo, domani a . Ecco la trama di ì : -->> https://www.tvsoap.it/2025/12/un-posto-al-sole-anticipazioni-10-dicembre-2025-trama/ - facebook.com Vai su Facebook
Anche in Un posto al sole "le macchine ci ruberanno il lavoro". Al capocondomino viene in mente ciò che in tutto il resto d’Italia fanno ormai da decenni: sostituire il portiere con i videocitofoni. Di @ardigiorgio Vai su X
