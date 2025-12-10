In Umbria un presepe unico in Italia

In Umbria, nasce un presepe unico nel suo genere: a Piegaro è stato realizzato il primo presepe monumentale in vetro in Italia. Un’opera che combina diverse tecniche di lavorazione del vetro, creando un capolavoro di arte e artigianato. Un’attrazione che unisce tradizione e innovazione, offrendo uno spettacolo suggestivo e inusuale per la regione.

Piegaro dà vita al primo presepe monumentale in vetro, unico in Italia perché realizzato con tutte le tecniche di lavorazione.Tutto pronto in Valnestore per l’inaugurazione dell’originale installazione artistica. La cerimonia è fissata per sabato 13 dicembre alle ore 18, presso il Museo del Vetro. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Un presepe molto bello vi aspetta nella chiesa di San Francesco a Umbertide. Grazie a chi lo ha realizzato.? #Presepe #SanFrancesco #umbria #Umbertide #Consiglierecomunale

Presepe di vetro realizzato dagli artigiani umbri: «Unico in Italia» - La rappresentazione a dimensione naturale sarà inaugurata sabato al Museo del Vetro di Piegaro, ma sarà un'opera in evoluzione, perché ogni anno saranno aggiunte nuove scene ...