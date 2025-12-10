In Ue vince la linea italiana Piantedosi | presto torneranno attivi tutti i centri in Albania le ideologie non servono

In Ue prevale la posizione italiana sulla gestione dei flussi migratori. Piantedosi annuncia il riattivamento dei centri in Albania e sottolinea l'importanza di un controllo più efficace delle frontiere e di una solidarietà concreta tra gli Stati membri per affrontare la sfida migratoria.

«Un migliore controllo delle frontiere, una più concreta solidarietà tra i Paesi nel sostenere il peso migratorio. La deterrenza degli hub per i rimpatri in aree extra Ue, criteri per il riconoscimento dell’asilo più aderenti alla nobiltà originaria dell’istituto, rimpatri più veloci in paesi ritenuti sicuri: sono i capisaldi della linea italiana che ora è stata sposata in pieno a livello europeo”. È grande la soddisfazione del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi per il cambio di passo dell’Europa sul contrasto all’immigrazione clandestina. Un nuovo approccio frutto del lavoro del governo Meloni a Bruxelles. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

