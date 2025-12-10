In troppi alla festa di Halloween sospese le licenze a un circolo cittadino

Una festa di Halloween organizzata in un circolo cittadino è finita sotto i riflettori della Questura, sospendendo le licenze dell’attività. L’evento, a cui avrebbero partecipato anche non soci, ha sollevato preoccupazioni e contestazioni da parte delle autorità, evidenziando le restrizioni e le normative in vigore per gli spazi pubblici e privati durante eventi di questo tipo.

Galeotta è stata la festa di Halloween. Un evento organizzato in un circolo cittadino al quale però avrebbero preso parte anche avventori non soci è finito nel mirino della Questura. E a distanza di un mese è arrivata la revoca della licenza di somministrazione di alimenti e bevande, anche. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

