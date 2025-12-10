In stato confusionale chiamano il 112 | rintracciate e salvate due persone in pericolo di vita

Due interventi tempestivi da parte delle forze dell'ordine e del personale sanitario hanno evitato due tragedie a Piacenza e Rottofreno. In stato confusionale, le persone coinvolte hanno chiamato il 112, consentendo ai soccorritori di rintracciarle e salvarle in extremis, dimostrando l’efficacia di un lavoro di squadra.

In stato confusionale chiamano le forze dell’ordine: rintracciate e salvate due persone in pericolo di vita «Un lavoro di squadra tra carabinieri, personale sanitario e polizia – scrive l’Arma - ha permesso di evitare due tragedie ieri a Piacenza e a Rottofreno, grazie a interventi tempestivi a. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

