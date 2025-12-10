In scena a Dolo lo spettacolo di danza Cenerentola Una storia italiana

Giovedì 11 dicembre al Cinema Teatro Italia di Dolo, la compagnia Fabula Saltica presenta

Al Cinema Teatro Italia di Dolo giovedì 11 dicembre alle ore 21 appuntamento con la danza: la compagnia Fabula Saltica mette in scena Cenerentola. Una storia italiana., coreografie di Claudio Ronda su musiche di Gioacchino Rossini e Simone Pizzardo.Nel proprio allestimento il coreografo ha. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

SPETTACOLI - "Tapirulan", il nuovo progetto di danza contemporanea di Gruppo e-Motion alla Sala Assoli - Un tapis roulant che non smette mai di scorrere, un corpo femminile che lo abita e attraverso il linguaggio della danza disegna il percorso esistenziale di una donna in tutti i suoi ruoli sociali – fi ... Riporta napolimagazine.com

Bolle, danza ispirata tra buio e luce - Sospesi, in biblico nello spazio tra il buio e la luce, tra la musica e il silenzio, spettatori e ballerini di "Caravaggio" vivono e respirano la stessa impalpabile emozione in chiaroscuro. Come scrive ilsecoloxix.it

Mercoledì 10 dicembre va in scena l’opera di Shakespeare riletta in chiave critica e contemporanea Vai su Facebook