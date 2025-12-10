In pochi giorni due scandali sanitari | finirà mai il mercimonio dei pazienti?

In pochi giorni sono emersi due gravi scandali sanitari, evidenziando ancora una volta le falle nel sistema di controlli sulle prestazioni sanitarie, sia pubbliche che private. A distanza di 600 chilometri, incidenti simili gettano luce sulla vulnerabilità di un settore fondamentale, sollevando interrogativi sulla trasparenza e la tutela dei pazienti.

Ci risiamo. In due giorni due scandali enormi nella sanità a distanza di 600 chilometri. Un comune denominatore: la mancanza di controlli adeguati sulle prestazioni sanitarie, pubbliche e private. Un sistema senza fine in cui il paziente non è l’unico beffato, per l’assistenza medica confusa con il guadagno, ma anche il Sistema Sanitario Nazionale viene utilizzato per “deviare” verso il privato ed il cittadino, se paziente, ci casca due volte nella stessa falla. Partiamo da Milano e dal fiore all’occhiello del gruppo San Donato, il privato accreditato più grande ed influente d’Italia con capitali anche arabi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - In pochi giorni due scandali sanitari: finirà mai il mercimonio dei pazienti?

