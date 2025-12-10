In memoria di Marco Mancini | donati tre monitor all' area Gastroenterologica aziendale dell' AouM
In occasione della memoria di Marco Mancini, sono stati donati tre monitor multi-parametrici all'area Gastroenterologica dell'AouM di Ancona. L'iniziativa mira a migliorare le attrezzature del servizio di Endoscopia Digestiva, sottolineando l'importanza di investimenti tecnologici per la qualità delle cure e il benessere dei pazienti.
ANCONA – Donati monitor multi-parametrici per il servizio di Endoscopia Digestiva dell’Azienda ospedaliero Universitaria delle Marche.Si rafforza la collaborazione tra l’AouM e la “Fondazione Marco Mancini”, Onlus di Fabriano, autrice del bel gesto in favore dell’area Gastroenterologica aziendale. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Inaugurazione della sede del Reparto Territoriale dei Carabinieri di Nocera inferiore “alla memoria” di Marco Pittoni
Il salone San Ciro dedicato alla memoria di Marco De Angelis
“Quando il mondo era senza WiFi. Cronache di un’infanzia senza Internet” di Marco Ilardi: il valore della memoria nell’era digitale
Intervista a Marco Petta il cuore del Memorial Oggi il ciclocross non è solo gara: è memoria, famiglia e passione pura. Marco Petta ce lo racconta con una lucidità che emoziona: l’eredità sportiva di Egidio vive qui, tra la pineta, le barriere e il tifo di casa. Il Vai su Facebook
Mercato Juventus: Palestra e non solo. Lo 007 bianconero presente a Cagliari ha osservato anche lui juventusnews24.com
God of War: I 5 candidati ideali per interpretare Kratos nella serie tv di Prime Video nerdpool.it
Anticipazioni Pietro, un uomo nel vento, la serata evento che riporta Roberto Benigni in tv dilei.it
Nizza-Sporting Braga (Europa League, 11-12-2025 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici. Guerrieri favoriti infobetting.com
Sanremo, dietrofront per Jolanda Renga e Aurora Ramazzotti ildifforme.it
Accordo Italia-India: Coni e IOA siglano intesa per cooperazione sportiva lapresse.it