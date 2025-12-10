In memoria di Marco Mancini | donati tre monitor all' area Gastroenterologica aziendale dell' AouM

Anconatoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione della memoria di Marco Mancini, sono stati donati tre monitor multi-parametrici all'area Gastroenterologica dell'AouM di Ancona. L'iniziativa mira a migliorare le attrezzature del servizio di Endoscopia Digestiva, sottolineando l'importanza di investimenti tecnologici per la qualità delle cure e il benessere dei pazienti.

ANCONA – Donati monitor multi-parametrici per il servizio di Endoscopia Digestiva dell’Azienda ospedaliero Universitaria delle Marche.Si rafforza la collaborazione tra l’AouM e la “Fondazione Marco Mancini”, Onlus di Fabriano, autrice del bel gesto in favore dell’area Gastroenterologica aziendale. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

