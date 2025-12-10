In Italia inutilizzate 8,5 milioni di case | più di una su 4

In Italia, oltre 8,5 milioni di abitazioni sono inattive, rappresentando il 25,7% del patrimonio immobiliare intestato a persone fisiche. Questa vasta porzione di immobili inutilizzati solleva questioni legate alla gestione del patrimonio abitativo e alle potenzialità di utilizzo, evidenziando un fenomeno che richiede attenzione e analisi approfondite.

Tempo di lettura: 2 minuti Sono 8 milioni e mezzo le case inutilizzate in Italia, il 25,7% del totale delle abitazioni intestate a persone fisiche. Per l’82,9% degli italiani è la paura di non rientrare in possesso della propria abitazione in caso di morosità dell’inquilino a trattenere i proprietari dal dare in affitto gli immobili. Oltre 691.000 sono le strutture ricettive per affitti brevi: il 71% sono alloggi privati gestiti in forma non imprenditoriale. È quanto emerge dal quarto Rapporto Federproprietà-Censis ‘Case dormienti, una ricchezza sommersa. Proposte per risvegliare il mercato degli affitti non turistici in Italia», realizzato in collaborazione con Fimaa Italia, Immobiliare. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - In Italia inutilizzate 8,5 milioni di case: più di una su 4

In Italia usiamo ancora troppi antibiotici e le confezioni standard lasciano compresse inutilizzate che favoriscono automedicazione e resistenze. Il deblistering permette di fornire solo ciò che serve, riducendo sprechi e rischi. Segui Farmacia Mura Greche Vai su Facebook

In Italia inutilizzate 8,5 milioni di case, più di una su 4 - Sono 8 milioni e mezzo le case inutilizzate in Italia, il 25,7% del totale delle abitazioni intestate a persone fisiche. ansa.it scrive