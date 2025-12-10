In fiamme la canna fumaria in un centro commerciale
Vigili del fuoco intervenuti a Firenze per un incendio di una canna fumaria in un centro commerciale. L'intervento è avvenuto poco prima delle 10 di oggi in via Francesco Calasso, suscitando preoccupazione tra i presenti. La situazione è stata gestita prontamente dalle forze di soccorso per mettere in sicurezza l'edificio.
FIRENZE – Paura per il rogo di una canna fumaria a Firenze. I vigili del fuoco della sede centrale del comando di Firenze sono intervenuti alle poco prima delle 10 di oggi (10 dicembre) in via Francesco Calasso a Firenze, in un centro commerciale, per un incendio della canna fumaria. Sul posto sono arrivate due squadre e un’autoscala edè stato attivato il piano interno per l’evacuazione dell’edificio. I vigili del fuoco hanno fatto accesso all’edificio e alla copertura per effettuare lo spegnimento e il raffreddamento della canna fumaria. In seguito alle verifiche effettuate per la messa in sicurezza, l’edificio è stato riaperto al pubblico. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
Le fiamme partite dalla canna fumaria hanno danneggiato il tetto, ma l’intervento ha evitato il peggio - facebook.com Vai su Facebook
