In Europa quasi 200 bimbi nati da un donatore di sperma a rischio cancro
In Europa, almeno 197 bambini nati da donatori di sperma portatori inconsapevoli di mutazioni genetiche rischiose sono stati registrati. Questa situazione solleva importanti preoccupazioni etiche e sanitarie riguardo alla trasparenza e alla sicurezza dei processi di donazione.
Sarebbero almeno 197 i bambini nati, in ogni parte d’Europa, da un donatore di sperma portatore inconsapevole di una mutazione genetica grave. A causa di ciò, infatti, i bimbi hanno un più alto rischio di cancro e alcuni dei nati dalla donazione sono già morti. Il caso è nato dopo un’indagine condotta da 14 emittenti di servizio pubblico, tra cui la Bbc, e ha fatto il giro del mondo. Secondo la ricostruzione, l’uomo aveva donato il proprio sperma a pagamento in una clinica danese a partire dal 2005, quando era studente. Poi lo hanno utilizzato molte donne, per circa 17 anni. Ma nessuno poteva prevedere cosa sarebbe successo. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Danimarca quasi 200 neonati a rischio cancro in tutto il mondo Il donatore di sperma portatore di una mutazione genetica - Zazoom Social News
Danimarca donatore di sperma mette a rischio la vita di circa 200 bambini - Zazoom Social News
In Europa quasi 200 bimbi nati da un donatore di sperma a rischio cancro - Sarebbero almeno 197 i bambini nati, in ogni parte d’Europa, da un donatore di sperma portatore inconsapevole di una mutazione genetica grave. Da msn.com
Shock in Europa, gene a rischio cancro in una banca danese del seme: nati quasi 200 bebè - La rivelazione è il frutto di una laboriosa inchiesta condotta sotto il cappello dello European Broadcasting Union's Investigative Journalism Network da 14 emittenti televisive di vari Paesi, fra cui ... Scrive gazzettadelsud.it
Secondo i dati raccolti dalle Nazioni Unite il 45% degli studenti Lgbtqia+ ha subito atti di bullismo. In Europa quasi la metà di questi studenti non sente tutelati i propri diritti - facebook.com Vai su Facebook
Quasi 80 miliardi di euro di #obbligazioni verdi per un’Europa più pulita Con Next Generation EU, l’Europa guida la #finanza sostenibile e accelera gli investimenti green nei #PNRR Scorri per approfondire @EDCittadiRoma #ED #UE #green #economia #nge Vai su X
Inter Liverpool, il passato che ritorna in casa nerazzurra: i precedenti dell’arbitro Zwayer internews24.com
Ancora una donna che decide di togliersi la vita nel cimitero anteprima24.it
Costacurta senza mezzi termini all’intervallo: «Juve deludente in questi primi 45?. Da quel bianconero poi mi ... juventusnews24.com
Dumfries, tra infortunio e cambio agente: futuro in valutazione in casa nerazzurra internews24.com
Divisione polizia amministrativa e sociale della questura, si è insediata la prima dirigente Interdonato internews24.com
Diletta Leotta di nuovo mamma, l’annuncio social perizona.it