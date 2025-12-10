in europa quasi 200 bimbi nati da un donatore di sperma a rischio cancro

In Europa, almeno 197 bambini nati da donatori di sperma portatori inconsapevoli di mutazioni genetiche rischiose sono stati registrati. Questa situazione solleva importanti preoccupazioni etiche e sanitarie riguardo alla trasparenza e alla sicurezza dei processi di donazione.

Sarebbero almeno 197 i bambini nati, in ogni parte d’Europa, da un donatore di sperma portatore inconsapevole di una mutazione genetica grave. A causa di ciò, infatti, i bimbi hanno un più alto rischio di cancro e alcuni dei nati dalla donazione sono già morti. Il caso è nato dopo un’indagine condotta da 14 emittenti di servizio pubblico, tra cui la Bbc, e ha fatto il giro del mondo. Secondo la ricostruzione, l’uomo aveva donato il proprio sperma a pagamento in una clinica danese a partire dal 2005, quando era studente. Poi lo hanno utilizzato molte donne, per circa 17 anni. Ma nessuno poteva prevedere cosa sarebbe successo. 🔗 Leggi su Lettera43.it