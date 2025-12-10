In effetti Samira Lui… Iva Zanicchi l’annuncio che sorprende pubblico e fan

Iva Zanicchi annuncia una novità riguardante Samira Lui, uno dei volti più discussi del momento. Attualmente co-conduttrice de La Ruota della Fortuna insieme a Gerry Scotti, Samira continua a catturare l’attenzione del pubblico con il suo talento e la sua presenza in televisione.

Samira Lui continua a essere uno dei volti più discussi del momento. Attualmente è impegnata come co-conduttrice a La Ruota della Fortuna al fianco di Gerry Scotti, ruolo che le ha garantito grande visibilità e apprezzamento da parte del pubblico. Ora però il suo nome circola con insistenza per un progetto ancora più ambizioso, un possibile ritorno in grande stile di un format storico che Mediaset starebbe preparando per il 2026, attirando l'attenzione del pubblico e degli addetti ai lavori. Le indiscrezioni sostengono infatti che Samira potrebbe diventare la nuova padrona di casa di Ok, il prezzo è giusto, programma iconico che tornerebbe a distanza di anni con una veste rinnovata.