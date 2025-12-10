In diretta e gratis su DAZN la fase conclusiva della FIFA Intercontinental Cup 2025
La fase finale della FIFA Intercontinental Cup 2025 Qatar™ presented by Aramco sarà disponibile in diretta e gratuitamente su DAZN in diversi mercati, Italia inclusa. La piattaforma trasmetterà le partite in co-esclusiva con FIFA+, offrendo agli appassionati un’occasione unica di seguire in live gli incontri decisivi del torneo.
