In conversazione con Noyz Narcos
Noyz Narcos si conferma tra i protagonisti della scena rap italiana, raggiungendo ancora una volta la vetta delle classifiche con il suo nuovo album. Già protagonista di successi come Enemy, Virus e Cult, l'artista continua a consolidare la propria posizione nel panorama musicale nazionale.
Non è la prima volta che Noyz Narcos arriva in cima alla classifica Top Album. Era successo nel 2018 con Enemy, nel 2022 con Virus e l'anno dopo con Cult. Ed eccolo di nuovo lì, al top, con Funny Games, un album oscuro che non cerca spettatori, ma bersagli. Con una lista di ospiti che non ci si aspetta: Achille Lauro, Guè, Jake La Furia, Kid Yugi, Madame, Nerissima Serpe, Papa V e Shiva. Il titolo è un omaggio al film cult di Michael Haneke, un'opera disturbante e provocatoria concepita come una critica radicale alla violenza spettacolarizzata nei media. «La gente vuole vedere questo tipo di brutalità incontrollata», ci spiega il rapper romano, all'anagrafe Emanuele Frasca: «Rispetto alla naturalezza con cui facevo i primi album solisti, quasi a caso, ultimamente ho sentito la necessità di dare un concept portante ai miei lavori. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
È uscito oggi “Funny Games” il nuovo disco di Noyz Narcos, che vede tra le varie collaborazioni importanti, quella con Achille Lauro nel brano “pazza idea” Una collaborazione importante per i fan del genere, soprattutto per chi è cresciuto con la scuola rom - facebook.com Vai su Facebook
Noyz Narcos lancia “Funny Games”: il rap tagliente e senza compromessi ritorna - Noyz Narcos ha pubblicato il suo nuovo album Funny Games, un lavoro che promette di scuotere il panorama musicale italiano con la sua aggressività e autenticità. Da notiziemusica.it
