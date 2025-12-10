in conversazione con noyz narcos

Noyz Narcos si conferma tra i protagonisti della scena rap italiana, raggiungendo ancora una volta la vetta delle classifiche con il suo nuovo album. Già protagonista di successi come Enemy, Virus e Cult, l'artista continua a consolidare la propria posizione nel panorama musicale nazionale.

Non è la prima volta che Noyz Narcos arriva in cima alla classifica Top Album. Era successo nel 2018 con Enemy, nel 2022 con Virus e l'anno dopo con Cult. Ed eccolo di nuovo lì, al top, con Funny Games, un album oscuro che non cerca spettatori, ma bersagli. Con una lista di ospiti che non ci si aspetta: Achille Lauro, Guè, Jake La Furia, Kid Yugi, Madame, Nerissima Serpe, Papa V e Shiva. Il titolo è un omaggio al film cult di Michael Haneke, un'opera disturbante e provocatoria concepita come una critica radicale alla violenza spettacolarizzata nei media. «La gente vuole vedere questo tipo di brutalità incontrollata», ci spiega il rapper romano, all'anagrafe Emanuele Frasca: «Rispetto alla naturalezza con cui facevo i primi album solisti, quasi a caso, ultimamente ho sentito la necessità di dare un concept portante ai miei lavori. 🔗 Leggi su Gqitalia.it