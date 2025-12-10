In consiglio regionale la riforma della sanità protesta dei sindacati
Il consiglio regionale ha discusso intensamente della riforma del servizio sanitario regionale, approdando alla sua fase di dibattito ufficiale il 9 dicembre 2025. La seduta, estesa fino al 10 dicembre, ha visto la partecipazione di sindacati e rappresentanti del settore, evidenziando le tense tensioni e le diverse opinioni sul futuro del sistema sanitario locale.
La riforma del servizio sanitario regionale è approdata in consiglio regionale martedì 9 dicembre 2025, con una seduta fiume che prosegue 10 dicembre 2025 dalle ore 10 alle 13 e poi dalle 14 a oltranza. Una riformza molto dibattuta in Liguria, che aveva ottenuto il via libera in giunta a inizio. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Riforma sanità, rush finale in consiglio regionale: oggi il voto - La due giorni in consiglio regionale si concluderà quest'oggi dopo il confronto sugli emendamenti present ... Come scrive primocanale.it
