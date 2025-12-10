In carcere 72 morti da inizio anno flashmob a Montecitorio con sagome per ricordare le vittime – Il video
In occasione della Giornata mondiale dei diritti umani, Piazza Montecitorio si è animata con un flashmob composto da 72 sagome, simbolo delle vittime in carcere dall'inizio dell'anno. L'evento mira a sensibilizzare sull'emergenza delle morti carcerarie e a ricordare coloro che hanno perso la vita nelle strutture detentive.
(Agenzia Vista) Roma, 10 dicembre 2025 In occasione della Giornata mondiale dei diritti umani in Piazza Montecitorio è stata allestito un flashmob con 72 sagome, una per ogni detenuto morto o suicidatosi in carcere dallinizio dell'anno.
