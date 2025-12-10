In campo stasera otto formazioni reggiane Reggiolo-Original Celtic sfida di Coppa
Otto formazioni reggiane scendono in campo stasera, tra cui Reggiolo-Original Celtic, per un mercoledì ricco di impegni di Seconda e Terza Categoria. La serata si concentra soprattutto sui quarti di finale di Coppa, offrendo spettacolo e competizione tra le squadre locali.
Oggi sarà un mercoledì sera in campo per 8 formazioni reggiane di Seconda e Terza. Partiamo dalla Seconda, in scena con un quarto di finale di Coppa. Alle ore 20.30 il Reggiolo ospiterà gli Original Celtic Bhoys. Arbitro: Edoardo Orlandini di Reggio Emilia. La vincente (in caso di parità nei 90’, rigori) affronterà domenica la Casalgrandese a Villalunga, in semifinale. Proprio la Casalgrandese avrà due squalificati (ammoniti, erano diffidati): sono Branca e Mazzacani. L’altra semifinale, sempre domenica, sarà Atletic Progetto Montagna-Barcaccia, al Coni di Castelnovo Monti. Oggi anche tre recuperi di Terza categoria, e in questo caso parliamo di campionato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In campo in memoria di Davide. Stasera il triangolare di lusso
Memorial ’Vitali’, stasera in campo per il secondo turno
Calcio Dilettanti. Stasera si gioca la Coppa di Prima. Vanno in campo undici modenesi
UNDER 19 IN CAMPO Due squadra Under 19 in campo stasera Under 19 femminile Lucca-Use Rosa Scotti (ore 19.20) Under 19 Eccellenza Pino Firenze-Biancorosso Sesa (ore 19.30) Vai su Facebook
Napoli Juventus 2-1 Stasera a parte Di Gregorio e Yildiz non ha funzionato nulla, né in campo né in panchina. L'assenza di una punta non ha funzionato ma non è stato l'unico motivo per cui abbiamo visto un dominio assoluto nel primo tempo. Fare risultato c Vai su X
