in campo stasera otto formazioni reggiane reggiolo original celtic sfida di coppa

Oggi sarà un mercoledì sera in campo per 8 formazioni reggiane di Seconda e Terza. Partiamo dalla Seconda, in scena con un quarto di finale di Coppa. Alle ore 20.30 il Reggiolo ospiterà gli Original Celtic Bhoys. Arbitro: Edoardo Orlandini di Reggio Emilia. La vincente (in caso di parità nei 90’, rigori) affronterà domenica la Casalgrandese a Villalunga, in semifinale. Proprio la Casalgrandese avrà due squalificati (ammoniti, erano diffidati): sono Branca e Mazzacani. L’altra semifinale, sempre domenica, sarà Atletic Progetto Montagna-Barcaccia, al Coni di Castelnovo Monti. Oggi anche tre recuperi di Terza categoria, e in questo caso parliamo di campionato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

